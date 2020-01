Cocaïne verwerkt in drugslab Vragender, drie verdachten aangehouden

De politie heeft twee mannen en een vrouw aangehouden tijdens de inval. Om wie het gaat, is ‘vanwege de privacy’ niet bekendgemaakt. Onderzocht wordt wat de rol van de drie is geweest.



Het drugslab is ontdekt in een schuur bij het voormalig boerenbedrijf in het buitengebied van Vragender. Het erf van de woning en de schuur zijn afgezet met linten. Agenten lopen af en aan, maar omdat de schuur achter gebouwen verscholen ligt is vanaf de weg niet te zien wat er gaande is.



In deze zaak werden begin december al vijf mannen aangehouden. Die verdachten kwamen uit Nederland, Spanje en Colombia. In de auto waarin zij reden lag een zak met twee kilo kristalvormig poeder, dat een grondstof was voor synthetische drugs. Destijds had de politie nog geen locatie in beeld waaraan de mannen gelinkt konden worden.



Onderzocht wordt nu in hoeverre de vijf mannen die eerder zijn gearresteerd, gekoppeld kunnen worden aan het lab aan de Oude Winterswijkseweg.