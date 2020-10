Cokedealer (34) uit Groenlo opgepakt, auto in beslag genomen

Af en toe borrelt het, ook vijftien jaar na Achterhoek­se herinde­ling

24 oktober DINXPERLO / AALTEN - Vraag honderd Achterhoekers of ze weten in welk jaar de gemeentelijke herindeling is ingevoerd en de meesten weten niet dat dat in 2005 was. Vijftien jaar later heeft niemand het nog over de gemeente Groenlo, over Dinxperlo, Ruurlo of Wisch. Of wel?