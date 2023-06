Concurrentie van Rent-a-Tent misbruikt overlijden Teuni (56)

Inge Spaan zit vol verhalen en gaat schrijven voor me­ga-uitgever: ‘Mensen vragen of ik een verdorven geest heb’

Schrijfster Inge Spaan (42) staat op het punt de wereld te veroveren. Haar derde thriller Nooit meer thuis is net uit, het vierde boek zit al in de pen. Zo is de afspraak met Harper Collins, de een-na-grootste uitgever ter wereld. ,,Zo’n kans krijg je niet zomaar nog een keer.”