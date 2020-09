Corona-uitbraak in Lichtenvoorde: 6 besmettingen op één school, 3 groepen in quarantaine

De uitbraak heeft een flinke impact op de school en iedereen die daarbij betrokken is, zegt directeur Johan van der Weerd. ,,We doen er alles aan om dit te voorkomen, maar hierdoor zie je toch dat je niet alles zelf in de hand hebt.”



Als gevolg van de besmettingen zitten drie groepen leerlingen in thuisquarantaine, dit is gebeurd in overleg met de GGD. Het gaat om ongeveer dertig klasgenoten van de met corona besmette leerlingen. Daarnaast zitten er nog een paar individuele scholieren thuis, omdat zij samen met de besmette leerlingen vervoerd zijn naar de school.



Ook de drie besmette personeelsleden zitten thuis, net als enkele andere collega’s met coronagerelateerde klachten. Zij hebben zich laten testen en wachten nog op de uitslag.