CORONAKAART | Besmettingscijfers dalen in regio lang niet overal, dat is vooral in Oost Gelre zorgelijk

Blief gezond: lied als hart onder de riem voor de Achterhoek in coronatijd

24 december GROENLO - Een lied als een steun in de rug en hart onder de riem. Zo is Blief gezond van Tim Ebbers, Christof Elsinghorst en Wally Walterbos bedacht, opgenomen en van een videoclip voorzien. Wrang is dat tekstschrijver Henri ‘Wally’ Walterbos in dat proces twee keer is geveld door corona.