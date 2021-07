Coronauitbraak breidt zich uit: nu 200 besmettingen na Achterhoekse uitgaansavond

update Me­de-eigenaar van City Lido na positieve coronage­val­len op feest: ‘Dit gaan we de komende tijd vaker meemaken’

6 juli GROENLO - Iedereen die zaterdag binnen is geweest bij dancing City Lido in Groenlo, wordt gevraagd zich te laten testen op corona. Dit omdat na afloop van het heropeningsfeest is gebleken dat er drie besmette bezoekers hebben rondgelopen.