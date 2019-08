Corsowagens Lichtenvoorde zoeken met spoed ruimte om te bouwen: ‘Een weiland is ook goed’

Oost Gelre wil komende vijf jaar zo'n 560 nieuwe woningen bouwen: in alle kernen komt er wat bij

24 augustus LICHTENVOORDE/ GROENLO - In de gemeente Oost Gelre is er in alle dorpskernen behoefte aan nieuwe woningen. Een actueel onderzoek wijst uit dat er tot 2025 ongeveer 560 woningen bij moeten komen. Er zijn er al 357 in voorbereiding of in uitvoering.