De finale kijkt deze buurt op een tribune in de tuin: ‘Ik geef Oranje een goede kans’

Vanavond zijn alle televisies in de straat afgestemd op de halve finale met de leeuwinnen.



Harry Teunissen vormt samen met Edith Oonk en Gerard Bluiminck het ‘aanvalstrio’ dat de rest van de straat in vuur en vlam zette. ,,Tot dusverre bleef het bij versieringen in de straat en keek iedereen thuis naar de wedstrijden.’’



Dat lag ook aan de speeltijden en omdat iedereen het in juni al erg druk had, met activiteiten en feestjes van school, werk en sportclub.



,,Maar als Oranje de halve finale wint, trommel ik de buren op om zondag de finale bij ons in de achtertuin te kijken. Dat hebben we eerder bij de mannen ook gedaan. We bouwen nu een tribune van pallets en dan verwacht ik wel zo’n 25 man. Het zijn niet allemaal fanatieke voetbalfans hoor, het is ook gewoon gezelligheid.’’