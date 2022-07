De Zwarte Cross? ‘Echt niet alleen boeren, bier en blote tieten’

Herstart Zwarte Cross na twee verloren jaren: ‘Glimlach moet bij vertrek groter zijn dan bij aankomst, dan is het festival geslaagd’

Ja, natuurlijk was het een opluchting dat de Zwarte Cross eindelijk weer kon doorgaan. Nederland moest het immers al twee jaar doen zonder ’s lands grootste festival. ,,Maar het was ook een schok toen we dat in het voorjaar hoorden”, zegt festivaldirecteur Ronnie Degen.

9 juli