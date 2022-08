Deze bioboer zit óók aan tafel bij Remkes: ‘Je moet blind als een paard zijn als je niet ziet dat we een klimaatprobleem hebben’

John Arink uit Lievelde legt het nog een keer uit, op zijn ecoboerderij in het Achterhoekse Lievelde. De overmatige stikstofuitstoot is geen op zichzelf staand probleem, maar een symptoom van een vastgelopen en falend landbouwsysteem.



,,Het grondwater, luchtkwaliteit, extreem weer. Rij door de Achterhoek. Je moet blind als een paard zijn als je niet ziet dat we een klimaatprobleem hebben.”



Kern van zijn filosofie: het huidige gebruik van fossiele brandstoffen is onhoudbaar. ,,In zeventig jaar tijd zijn we zes tot zeven keer zoveel energie gaan gebruiken per kilo product. Kunstmest, krachtvoer, chemicaliën, melkpoeder. De enorme sojavelden in Brazilië die worden ontgonnen, tellen we maar niet mee. We slepen het spul de halve wereld over, voor we het in onze koeien stoppen.”