Deze twee (!) tankstations zijn de goedkoopste van Nederland

GROENLO / RUURLO - De tankstations Tango aan de Ruurloseweg in Groenlo en Total aan de Barchemseweg in Ruurlo zijn uitgeroepen tot de goedkoopste tankstations van Nederland. Het bedrijf Multitankcard heeft de prijzen aan de pomp een jaar lang bijgehouden en riep de beide tankstations uit als winnaar. Ze ontvingen daarvoor de Slim Tanken Award 2019.

Beide tankstations leverden met een gemiddelde literprijs van 1,551 euro voor Euro 95 dit jaar de goedkoopste benzine. Daarmee lag de prijs van beide pompen 10 cent lager dan de gemiddelde betaalde pompprijs in Nederland. MultiTankcard hield ook de prijsstijgingen bij van benzine in 2019. Euro 95 steeg van €1,61 naar €1,65 per liter, een stijging van 1,8 procent ten opzichte van 2018. Diesel steeg van €1,34 naar €1,36: een stijging met 1,4 procent.

Nuchter

De prijzen van alle Nederlandse tankstations met tenminste 1.000 tankbeurten per jaar zijn met elkaar vergeleken voor de Slim Tanken Award. Jan Kanters van Total Ruurlo, is blij met de award, maar wil er verder liever geen ruchtbaarheid aan geven: ‘Wij zijn Achterhoekers en willen niet te hoog van de toren blazen. Voor ons geldt: doe maar normaal dan doe je al gek genoeg. We werken graag in alle bescheidenheid verder in ons tankstation’.