Dit moet je weten over het Bloemencorso Lichtenvoorde

Kom op tijd

De optocht in Lichtenvoorde begint om 14.00 uur, maar de ervaring is dat het dorp al ver van tevoren volstroomt met toeschouwers. Om een goed plekje te krijgen is het daarom verstandig om op tijd in Lichtenvoorde te zijn.



De rondgang van de wagens en muziekkorpsen door het dorp duurt ongeveer 2,5 uur. Heb je daarna nog niet genoeg gezien, dan kun je naar het tentoonstellingsterrein aan de Gert Reindersstraat. Hier staan alle wagens vanaf 16.30 uur opgesteld, zodat je ze nog eens rustig en goed kunt bekijken. Entreeprijs hiervoor is 2,50 euro.



Traditioneel wordt de uitslag van het corso maandagmorgen om 08.00 uur bekendgemaakt bij ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. En alsof het nog niet genoeg is: daarna trekt het corso nóg een keer door Lichtenvoorde!