Docent basisschool in Groenlo en jeugdleider FC Eibergen verdacht van downloaden kinderporno

Achterhoek tóch in lockdown? ‘Als het nodig is, doen we dat’

9 november DOETINCHEM/ RUURLO - Een regionale lockdown voor de Achterhoek is niet ondenkbaar, als het niet snel beter gaat met het aantal coronabesmettingen. ,,Als het nodig is, gaan we het doen”, zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. ,,Het is niet onlogisch om erover na te denken”, vult zijn collega Joost van Oostrum van Berkelland aan.