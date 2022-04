Droom Suzan & Freek komt uit: ze staan op hoofdpodium Zwarte Cross

VIDEO Suzan en Freek leven van spelen voor publiek: ‘Zó pittig dat dat het afgelopen jaar niet kon’

HARREVELD/ ZIEUWENT - Nu de lockdown goeddeels voorbij is, breekt een drukke tijd aan voor het van oorsprong Achterhoekse muziekduo Suzan en Freek. Suzan: ,,Toen ik laatst een afspraak in de agenda wilde zetten, zag ik dat dat niet kon, omdat we die dag moeten optreden. Mijn hart maakte een sprongetje. Wát een gevoel is dat: na meer dan jaar weer voor publiek spelen, weer live spelen.”

24 juli