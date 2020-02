Dubbel gevoel bij straf voor ‘vegan streaker’ na inbraak in konijnenstal: ‘Emotionele schade is heel groot’

Hoogleraar strafrecht Henny Sackers noemt het strafvoorstel ‘vrij pittig’, Oonk zelf heeft er een dubbel gevoel over.



De straf is de 34-jarige Janssen dinsdag voorgesteld tijdens een OM-zitting achter gesloten deuren. ,,De werkstraf helpt, want die moet hij zélf uitvoeren en dan voelt hij ook de gevolgen. Het zou goed zijn als het een cursus dierenverzorging wordt, want hij ziet niet hoeveel zorg wij aan onze dieren besteden”, zegt Oonk.