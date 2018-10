Duitse automobilist rijdt kantoor binnen in Zieuwent

Infographic Appen in de auto vaker beboet in Achterhoek

18 oktober DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het aantal boetes voor bellen of appen achter het stuur is vorig jaar fors toegenomen in de Achterhoek. De grootste stijging is er in Winterswijk, de meeste bekeuringen zijn gegeven in Berkelland en Doetinchem.