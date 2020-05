Dat heeft de regering van Noordrijn-Westfalen laten weten aan Duitse gemeenten als Emmerich, waar veel werknemers van de Nederlandse vleesverwerkende industrie wonen. De controle is een reactie op de besmetting van personeelsleden van slachterij Vion in Groenlo. Die slachterij ging op slot omdat 20 procent van het personeel besmet bleek met het virus.

Om hoeveel woningen of arbeidsmigranten het gaat, is niet bekend. In Emmerich zijn in zo’n dertig huizen arbeidsmigranten gehuisvest die in de Nederlandse vleesindustrie werken.