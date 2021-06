Duizenden euro's schade bij inbraken Lichtenvoorde: 'Inbrekers werken met een boodschappenlijstje’

Drie bedrijfs­bus­sen volledig leegge­roofd in Lichten­voor­de: duizenden euro’s schade

6 juni LICHTENVOORDE - Een schade van duizenden euro’s voor de eigenaren van drie bedrijfsbussen in Lichtenvoorde. Daar is afgelopen weekend ingebroken in de voertuigen, waarbij zo’n beetje al het kostbare, professionele gereedschap is gestolen. De schade loopt daardoor in de duizenden euro’s. Per bus.