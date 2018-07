Duo veroordeeld voor ongeluk dat zwangere vrouw haar baby kostte

Ondanks 'rookpoli­tie' gewoon blijven roken op Zwarte Cross

2 juli LICHTENVOORDE - Terwijl festivals hoge boetes krijgen als hun bezoekers roken in de tent, blijven de stiekeme rokers in de feesttenten buiten schot. Dat is raar, vindt Zwarte Cross-baas Ronnie Degen. ,,Als jij door rood rijdt, krijg jij toch een bekeuring en niet de Hyundai waar je in rijdt?’’