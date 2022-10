Eerste editie Startschotgala is meteen de laatste: ‘postcorona’-festival krijgt geen vervolg

,,Het Startschotgala was afgelopen april voor ons de start van het festivalseizoen, na twee coronajaren zonder feest”, zegt Lotte Post. ,,In die zin past het komend jaar niet meer. Ook vinden we het huidige concept creatief gezien niet onderscheidend genoeg om nu mee door te gaan.” Het driedaagse feest was dit voorjaar van vrijdag 1 tot en met zaterdag 3 april, op festivalterrein De Schans nabij Lichtenvoorde. Ondanks de vrij koude temperaturen – met onder meer de koudste 3 aprilnacht sinds 1909 – kwamen er toch vele duizenden mensen op af.

‘Mooi festival gehad’

,,We hebben een mooi festival gehad en zijn er ook niet ontevreden over”, benadrukt Post. ,,Maar het concept paste goed in dat jaar, als eerste post-coronafestival, maar daar is komend jaar geen sprake meer van.”



De Feestfabriek richt zich nu weer op Mañana Mañana (8 tot en met 11 juni op het terrein van Kasteel Oolde in Laren) en de Zwarte Cross (20 tot en met 23 juli in Lichtenvoorde). ,,En we blijven uiteraard de optie openhouden voor nieuwe evenementen”, zegt Post, die wel benadrukt dat daar nu geen concrete plannen voor zijn.