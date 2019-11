Eerste kaarten voor Zwarte Crossers zijn binnen minuten weg

Groenlose bungalow op voormalige Grolsch-ter­rein wint Architec­tuur Prijs Achterhoek

1 november GROENLO/ ULFT - Architect Erik Wamelink heeft met zijn ontwerp voor bungalow De Twee Beuken in Groenlo de Achterhoek Architectuur Prijs gewonnen. Vanavond in de DRU Cultuurfabriek in Ulft kreeg het ontwerp van Wamelink de voorkeur boven de twee andere genomineerden, de nieuwbouw van Het Graafschap College op het Sportpark Zuid in Doetinchem en een woning op het villapark Berkeloord in Lochem.