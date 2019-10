Eerste naam voor Zwarte Cross 2020: Boh Foi Toch, natuurlijk

Vegan streaker opgepakt na insluiping bij konijnen­hou­de­rij in Vragender

11 oktober VRAGENDER - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee dierenactivisten opgepakt op het terrein van konijnenhouder Henk Oonk in Vragender. Het was voor de tweede keer in een half jaar tijd dat Oonk activisten betrapte in zijn konijnenstal.