Eeuwenoude kanonnenweg uit 1627 duikt op in grasland: ‘Hierover zijn loodzware kanonnen naar het front gebracht’

Zichtbaar maken Linie niet voor rekening Oost Gelre en Berkelland

GROENLO - Het zichtbaar maken van de Grolse Linie op bedrijventerrein De Laarberg is alleen mogelijk via subsidies van de provincie Gelderland. De in De Laarberg participerende gemeenten Oost Gelre en Berkelland blijven in financieel opzicht buiten schot.

20 maart