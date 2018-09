Einde nadert voor loodzware schooltas vol boeken

De Bron toch weer in beeld als locatie voor kindcen­trum en nieuwe school

24 september GROENLO - Basisschool Ni'je Veste Buitenschans is toch weer in beeld als locatie voor de bouw van een integraal kindcentrum (IKC) in Groenlo. De gemeente Oost Gelre onderzoekt of dat kindcentrum kan verrijzen bij die basisschool. Voor de bouwplannen is wel het terrein nodig van voormalig sociaal en cultureel centrum De Bron.