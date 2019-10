Emie uit Zieuwent ziet haar zonneauto in vlammen opgaan: ‘Veertien maanden werk, 70 uur per week, brandt zo voor onze neus weg’

Met nog 300 kilometer te gaan op de vijfde en laatste dag van de wedstrijd, sloeg het noodlot toe terwijl chauffeur Tim van Leeuwen op kop reed. Eerst rook hij een brandlucht, al snel gevolgd door rook. Hij maakte een noodstop en sprong uit de auto.



De studente uit de Achterhoek zag het vanuit een volgwagen gebeuren. ,,Gelukkig waren we goed voorbereid op deze situatie. We hebben daar het afgelopen jaar een aantal keer op geoefend. Iedereen was veilig, behalve NunaX. De auto is tot aan de grond toe afgebrand.’’



Het veroorzaken van een grote natuurbrand bleef het team bespaard. Maar in de Australische graslanden eindigde zo wel een avontuur dat anderhalf jaar eerder in Delft was begonnen.



,,Iedereen was heel verdrietig en het is nu nog steeds moeilijk te beseffen. Toen de vlammen waren gedoofd, zijn we met zijn allen rond NunaX gaan staan. Voordat de brandweer de resten opruimde, hebben we zo nog afscheid genomen.’’