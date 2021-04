Erehaag voor overleden ‘bloemenmeester’ van corso in Lichtenvoorde

,,We zijn een heel markant persoon verloren die heel lang een actieve bijdrage leverde aan het corso", zegt voorzitter Herman ter Haar van Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. Ter Haar onderstreept de belangrijke functie die Te Vruchte sinds 1988 had in de bloemencommissie. ,,In zijn laatste periode controleerde hij de kwaliteit van de dahlia's en maakte hij prognoses voor de levering ervan. Daar was hij een meester in.”