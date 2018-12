Ex-penningmeester die tonnen verduisterde van eigen parochie krijgt maximale werkstraf

Ivo regeert als 56e stadsprins over carnava­lesk Groenlo

2 december GROENLO - Ze zaten verstopt in een kluis, maar toen carnavalsprins Ivo de Eerste en zijn adjudant Mark daaruit waren bevrijd, dwarrelende briefjes nepgeld in enorme hoeveelheden naar beneden. De briefjes hebben uiteraard een waarde van elf euro. Met deze openingsact werden zaterdagavond prins Ivo Thuinte en adjudant Mark Mink aan de carnavalsvierders gepresenteerd, die zich in carnavalshoes City Lido in Groenlo hadden verzameld.