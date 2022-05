Extra kaarten Zwarte Cross binnen 25 minuten uitverkocht

COLUMN Kermisat­trac­tie Gerard Bos maakt zelfs Den Dam en Babberich kampioen

Is er nog een Achterhoekse club die snel een keer kampioen wil worden? Pak dan de telefoon en bel Gerard Bos. Wees er wel snel bij, want de trainer uit Haaksbergen is 66 jaar en gaat vast niet zo lang door als Ivor Powell, die op zijn 93ste nog trainer was bij het Engelse Bath City.

7 mei