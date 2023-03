Extra reistijd door afsluiting N18 bij Lichtenvoorde

Monique krijgt aanmaning voor haar zus, die al een jaar overleden is: ‘Anders zou er deurwaar­der komen’

Monique Hertgers-ten Have uit Winterswijk wist niet wat ze zag. In haar brievenbus lag een aanmaning van de gemeente Duiven. Ze moest als erfgenaam nu eindelijk maar eens de achterstallige belastingaanslag van haar in 2021 overleden zus Nicole betalen.