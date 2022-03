Festival Have A Nice Day wil naar Groenlo voor eendaags house- en technofeest op Hemelvaartsdag

Medeorganisator Rob Koehorst is heel blij met de toevoeging van het nieuwe festival. ,,De vergunningsaanvraag is woensdag gedaan.”



Het nieuwe evenement op Hemelvaartsdag komt naast het grote zomerfestijn van Have A Nice Day. ,,Het is inderdaad niet de vervanger van ons feest in Borculo, maar een extra evenement”, zegt Koehorst. In Borculo houdt Have A Nice Day sinds 2019 een meerdaags festival met nationale en internationale artiesten en een camping. Daarvoor zat het dertien jaar in Eibergen als eendaags festival.