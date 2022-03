Festival Startschotgala: ‘Kleed je warm aan, denk aan laagjes’

,,Maar het belangrijkste is dat mensen zich goed warm aankleden. Denk ook aan laagjes”, zegt een woordvoerder van de organiserende Feestfabriek. ,,Door de zijkanten van de tenten dicht te doen, zal het al een stuk minder doortochten, maar elders op het terrein is alles open.”

Verder komt er extra verwarming in de EHBO-tenten. ,,Mensen die een extra jas of trui meenemen, bijvoorbeeld voor de terugreis, kunnen die in de kluisjes op het terrein bewaren. Daarvan zijn er genoeg”, aldus de woordvoerder.

Eigen weerman

Ook de gemeente Oost Gelre houdt de weersvoorspellingen goed in de gaten. ,,Vooralsnog hebben wij geen signalen dat er, los van de kou, weersveranderingen aankomen die meer aanpassingen eisen. Maar we houden de vinger aan de pols”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Net als tijdens de Zwarte Cross, het zomerfestival op De Schans, is er ook voor het Startschotgala een eigen weerman actief. Die houdt het weer continu in de gaten en adviseert zowel de organisatie als de gemeente.

Omdat het Startschotgala een stuk kleiner is dan de Zwarte Cross, wordt het openbaar vervoer in de regio niet uitgebreid. ,,We verwachten dat het overgrote deel van de bezoekers met eigen vervoer komt”, zegt de gemeentewoordvoerder. ,,Daarnaast is er geen camping en komen er maximaal 20.000 bezoekers per dag. Gezien de vrijdag en zondag nog niet uitverkocht zijn, zijn er op die dagen al minder mensen.”