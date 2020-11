‘Festivalglossy’ van Zwarte Cross 12 jaar na eerste editie nu voor iedereen te koop: Harder!

Aantal positieve testen (908) in Achterhoek met een derde gestegen in week tijd

20 oktober DOETINCHEM - Het aantal mensen dat een positieve coronatest heeft ondergaan in de negen Achterhoekse gemeenten is in een week tijd gestegen naar 2981 besmettingen in totaal. Dat is een stijging van 908, een derde ten opzichte van de rest van het jaar.