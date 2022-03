Fijnder opent deuren in Groenlo: ‘Prachtig om te zien hoe mensen hier aan werk worden geholpen’

De Ketting Kleding­ruil bestaat één jaar: ‘Iedere tas voelt als een cadeautje’

ULFT - T-shirts die al een jaar lang in de kast hangen en niet gedragen worden, een trui die je eigenlijk niet meer mooi vindt of een broek die niet meer lekker zit. In Ulft worden deze kledingstukken niet weggegooid, maar doorgegeven in een Ketting Kledingruil. Het initiatief bestaat precies één jaar.

22 februari