Flamingokolonie weer terug in het Zwillbrocker Venn

FotoserieZWILLBROCK - In het water van het Zwillbrocker Venn, tussen Groenlo en de Duitse plaats Vreden, zijn deze week 55 flamingo’s neergestreken. Dat gebeurt al meer dan 35 jaar in het voorjaar.

,,Het aantal van 55 is voor dit tijdstip normaal”, zegt Hermann-Josef Frieling van het Biologisch Station Zwillbrock. ,,Maar zo vroeg in het seizoen blijven ze niet allemaal. Meestal zijn er een stuk of dertig die hier ook broeden.”

Het Zwillbrocker Venn slonk vorig jaar vanwege de droogte tot minimale afmetingen. De flamingo’s hadden daar minder last van, omdat de dieren aan het eind van de zomer weer vertrekken. Het waterniveau is nog niet terug op het gebruikelijke niveau. Frieling: ,,Er is wel veel water bij gekomen, het heeft vooral de laatste weken goed geregend. Volgende week zou er ook weer regen komen, dat is prima. Maar het meer is nog wel kleiner dan normaal.”

Camera's

De flamingo’s worden voor onderzoeksdoeleinden ook met camera’s in de gaten gehouden. Die beelden komen ook beschikbaar via de (Duitstalige) website van het biologisch station: www.bszwillbrock.de. ,,De camera’s worden binnenkort weer opgesteld, maar de verbinding met de website is er nog niet. Dat was onder meer afhankelijk van de aanleg van glasvezel in de omgeving van Zwillbrock. Dat is er inmiddels, maar of we de flamingobeelden ook nu al via de website kunnen aanbieden is nog niet duidelijk. De techniek is er al, de rest volgt binnenkort.’’

Wie daar nog niet op kan wachten kan ook terecht in Kult, het regionale museum in Vreden. Daar is een tentoonstelling te zien met natuurfoto’s die Hubert Stroetmann onder meer van de flamingokolonie in Zwillbrock heeft gemaakt.

Flamingo's in Zwillbrock

De grote wit-roze vogels zijn niet van dichtbij te bekijken, maar met verrekijkers wel vanuit de twee grote vogelkijkhutten aan beide kanten van het natuurgebied. De dieren zitten op het flamingo-eiland in het midden van de waterplas. Na een paar maanden verruilen de flamingo’s het Zwillbrock weer voor het winterkwartier in de Zeeuwse delta.

Bekijk hieronder de prachtige foto's van Foto’s Esther Reijrink

Volledig scherm De flamingo's in het Zwillbrocker Venn. © Esther Reijrink

Volledig scherm De flamingo's in het Zwillbrocker Venn, net over de grens bij Groenlo. © Esther Reijrink

Volledig scherm De flamingo's in het Zwillbrocker Venn. © Esther Reijrink

Volledig scherm Flamingo in het Zwillbrocker Venn. © Esther Reijrink

Volledig scherm De flamingo's in het Zwillbrocker Venn. © Esther Reijrink

Volledig scherm Flamingo's scheren over het water van het Zwillbrocker Venn. © Esther Reijrink

Volledig scherm De flamingo's in het Zwillbrocker Venn. © Esther Reijrink

Volledig scherm Parende flamingo's in het Zwillbrocker Venn. © Esther Reijrink