Fries (19) krijgt voorwaardelijke celstraf voor zwendel met Zwarte Cross-kaarten

De Leeuwarder had zijn id-kaart uitgeleend aan twee maten, die de kaart gebruikten om een bankrekening te openen bij de Bunq Bank, zo meldt de Leeuwarder Courant. Op die rekening werd 300 euro gestort door iemand die dacht dat hij betaalde voor kaartjes voor de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Het slachtoffer had een oproep op Facebook geplaatst, of iemand kaartjes had voor het muziekfestival in de Achterhoek.