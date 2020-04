Gedumpt veulen sterft alsnog: ‘Ze was niet meer te redden’

Gerrit Simmelink van de stichting Paardenopvang Achterhoek twijfelde al of het merrieveulen het ging redden. ,,We hebben een oproep gedaan om een merrie te vinden die het veulen kon zogen, maar als we die al hadden gevonden dan was het nog twijfelachtig of het veulen kon blijven leven. Als het de biest, de allereerste melk van de moeder, niet heeft gehad dan maakt het weinig kans.”



In de biest zitten allerlei belangrijke afweerstoffen. ,,Daarmee bouwt het veulen weerstand op. Als ze dat niet binnen heeft kan het met een dag of vier afgelopen zijn.”



Simmelink schat dat het veulen hooguit een week oud was. Geprobeerd is het dier te voeden met melk op basis van poeder, in de hoop snel een merrie te vinden die haar kon zogen. ,,Er was helemaal geen zuigreflex bij het dier. Ze had ook diarree, mogelijk door de poedermelk. Terwijl we dat aan het schoonmaken waren overleed ze”, zegt Simmelink, terwijl hij een dek over het dode dier legt.



Hij kan er niet over uit dat zo’n jong dier zomaar wordt gedumpt.