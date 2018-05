Gedupeerden deal Belastingdienst naar rechter vanwege flink gekort pensioen

'Achterhoek werkt door' niet zonder instemming minister

28 mei AALTEN/LICHTENVOORDE - De nieuwe opzet van de gemeentelijke samenwerking in de Achterhoek is alleen acceptabel als de minister van binnenlandse zaken instemt. Dat voorbehoud maakt Oost Gelre over 'De Achterhoek werkt door'. Aalten stemt in als over twee jaar wel precies wordt verteld wat de nieuwe samenwerking concreet heeft opgeleverd.