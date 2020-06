‘Geef arbeidsmigranten in vleesbranche zo snel mogelijk een eigen kamer, zo nodig in een hotel’

GROENLO/ DEN HAAG - Arbeidsmigranten in de vleesbranche en in andere sectoren waarbij een hoog risico is op verspreiding van corona, zouden al op korte termijn een eenpersoons slaapkamer moeten krijgen.

Dat schrijft het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van boegbeeld Emile Roemer in een eerste advies aan het kabinet. De commissie meent dat er daar onder meer gedacht moet worden aan hotelkamers of kantoorpanden die nu leegstaan.

‘Uiteindelijk één slaapkamer voor alle arbeidsmigranten’

Roemer wil dat uiteindelijk alle arbeidsmigranten in Nederland, zo'n 400.000, de mogelijkheid hebben alleen op een slaapkamer te slapen. Bedrijven in de branche noemen dat echter onmogelijk. Ook het aanjaagteam beseft dat er sprake is van woningnood en dat dit nu niet uitvoerbaar is.

Wél meent het bedrijf dat de werknemers van de meest kwetsbare bedrijven al op korte termijn op deze manier gehuisvest moeten worden. Veiligheidsregio’s zouden snel een inschatting moeten maken welke bedrijven het meest kwetsbaar te zijn. De commissie zelf denkt daarin nadrukkelijk aan slachterijen als in Groenlo, waar recente grote uitbraken van het coronavirus waren.

Afhankelijkheid groot probleem

In het eerste advies zegt het aanjaagteam zich ernstig zorgen te maken over de huisvesting van de arbeidsmigranten. Slechts naar schatting een kwart van de woningen is gecertificeerd door de Stichting Normering Flexwonen.

Daarnaast meent het dat de arbeidsmigranten veel te afhankelijk zijn van uitzendbureaus omdat die vaak niet alleen het werk maar ook de huisvesting en het vervoer verzorgen. In een volgend advies zal Roemer met nieuwe plannen komen om die afhankelijkheid aan te pakken.

Pas samen in een busje als alle administratie op orde is

Over het vervoer van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis stelt het aanjaagteam dat de veelal Poolse of Roemeense werknemers ook op weg naar het werk anderhalve meter afstand moeten houden, ook al wonen ze bij elkaar in de woning.

Doordat er vaak gewisseld wordt van woonplaats of werk en omdat de administratie bij een deel van de uitzendbureaus niet op orde is, kan de politie nu niet goed controleren of medewerkers wel of niet samen wonen. Het aanjaagteam zegt dat medewerkers ook veel meer dichtbij het werk moeten worden gehuisvest.

Kabinet besluit op korte termijn