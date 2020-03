Geen Bloemencorso Lichtenvoorde door corona: ‘De enige juiste beslissing’

updateLICHTENVOORDE - Het Bloemencorso Lichtenvoorde is geschrapt voor dit jaar. Directe aanleiding is de coronacrisis. De 91ste editie van het corso stond gepland voor zondag 13 september.

,,Gezien de maatregelen die getroffen zijn om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden, is dit met het oog op de gezondheid van de inwoners van onze gemeenschap en de bezoekers de enige juiste beslissing”, laat voorzitter Herman ter Haar weten.

Het Bloemencorso Lichtenvoorde is, na Zundert, het grootste van Nederland. Er komen elk jaar duizenden bezoekers naar Lichtenvoorde om de indrukwekkende en kleurrijke creaties te bekijken.

Geen onnodige investeringen

,,Corsogroepen kunnen niet de inkomsten binnenhalen die nodig zijn voor het bouwen van de wagens", zegt voorzitter Herman ter Haar. Maar de achttien corsogroepen die meedoen in Lichtenvoorde zijn dit jaar niet in staat om een grote dahliawagen te bouwen, óf de wagen te bouwen zoals ze graag willen. Het besluit van de stichting Bloemencorso Lichtenvoorde heeft daarnaast ook met geld te maken, zegt Ter Haar.



,,Er is nog steeds onzekerheid over de duur van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd en we willen niet dat corsogroepen nu onnodige investeringen doen. Zeker nu veel evenementen worden afgelast en corsogroepen niet de inkomsten kunnen binnenhalen die nodig zijn voor het bouwen van de wagens.”



Ook willen de organisatoren de bedrijven niet benaderen voor sponsoring in een tijd dat veel van hen het moeilijk hebben.

Dahlia’s wel de grond in

Hoewel het corso is afgelast, zijn rond Lichtenvoorde dit jaar wél velden met dahlia’s te zien. Om de knollen niet verloren te laten aan, gaan die dit voorjaar namelijk wel de grond in. Herman ter Haar: ,,Zo kunnen we kijken of we misschien later dit jaar nog een activiteit kunnen organiseren om alle corsogroepen en de vele vrijwilligers te motiveren om zich in te blijven zetten voor ons corso.”

Ter Haar zegt dat één ding vast staat: ,,In 2021 gaan we met zijn allen weer een fantastisch corso op straat zetten!”

Winterswijk en Beltrum

De bloemencorso’s in Winterswijk en Beltrum beslissen rond 1 juni of ze eind augustus door kunnen gaan. In beide plaatsen wordt de tijd wel heel erg krap om een corsowagen te bouwen. ,,Het wordt spannend”, zegt Joost Duvigneau, voorzitter van de optochtcommissie van de Vereeniging Volksfeest in Winterswijk.

,,Over twee maanden weten we of het wel of niet doorgaat. Of misschien alleen dat het niet doorgaat, want de overheid kan de maatregelen ook nog tot bijvoorbeeld 1 juli verlengen.”

Ook overwegen sommige corsogroepen om eventueel geen grote maar een kleinere wagen te bouwen.

,,Het staat of valt met de vraag of er na 1 juni wel iets kan of mag”, zegt ook Luc Nijhuis uit Beltrum. ,,Dan zijn er nog twaalf, dertien weken te gaan, dat is wel krap. Voor de keuze of het corso wel of niet gaat rijden is het nu nog te vroeg. Eerst moeten de knollen de grond in.”