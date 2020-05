Geen boetes voor boeren bij vrijheidsactie: ‘Ze hielden anderhalve meter afstand’

Lichten­voor­de herdenkt doden en bevrijding met film

4 mei LICHTENVOORDE – Het Lichtenvoordse 4 en 5 mei Comité is voor de jaarlijkse dodenherdenking uitgeweken naar het internet. Vanaf maandagavond 20.30 uur is op verschillende websites een film te zien over de Tweede Wereldoorlog in het dorp.