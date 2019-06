‘Geen calamiteiten (ook al waren deze er wel)’: Opvallend persbericht Zwarte Cross over aankomende editie

Tot op heden is het evenement verder zonder enige noemenswaardige calamiteiten verlopen en de organisatie spreekt dan ook van een zeer geslaagde editie. Festivaldirectrice Tante Rikie: “Alleen maar vrolijke mensen, het festivalterrein lag er weer geweldig bij en de sfeer is geweldig. Wat was het een fantastisch weekend. Zwarte Crossers, I love you!”.’



Het is nog niet bekend of dit persbericht per ongeluk is verzonden. De brief sluit af met een vooruitblik op 2020. The Juan Cortez Experience (CHI), Høken met de Heinoos en Fluim zouden acts zijn die volgend jaar komen.