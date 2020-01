Geen paniek bij grote vuurwerkhandelaar Lichtenvoorde na verbod: ‘Als dit nodig is dan moet dat maar’

LICHTENVOORDE - Voor Lesli Vuurwerk in Lichtenvoorde betekent het gedeeltelijke vuurwerkverbod dat de overheid wil instellen een tegenvaller. Maar toch steunt het bedrijf samen met de rest van de branche de maatregel. ,,Als dit nodig is, dan moet dat maar.’’

Directeur Jasper Groeneveld van Lesli Vuurwerk in Lichtenvoorde is niet verrast door het besluit van de overheid om al het knalvuurwerk en vuurpijlen in Nederland te verbieden. ,,Er is natuurlijk al met de branche gesproken de afgelopen tijd. We zagen het dus wel aankomen.’’ Lesli heeft naar eigen zeggen een marktaandeel van 45 procent in Nederland.

Dat een deel van het vuurwerk niet meer verkocht mag worden, betekent ongetwijfeld flink minder omzet voor het bedrijf. Toch is er steun voor de maatregel ,,Als land houden we van siervuurwerk, dat is onze traditie. Maar er is blijkbaar een groep mensen die met een bepaalde artikelgroep, de knallers en de vuurpijlen, niet goed kan omgaan.’’

Quote Wat men wil bereiken is het beperken van opgeblazen bushokjes Jasper Groeneveld, Lesli Vuurwerk

Groeneveld denkt duidelijk zelf niet dat het verbod een oplossing is. ,,Wat men wil bereiken is het beperken van opgeblazen bushokjes Maar dat gebeurt echt niet met de knallers die wij nu verkopen. Maar goed als dit verbod nodig is omdat tot nu toe het verschil tussen een astronaut (nu nog legaal knalvuurwerk) en een Cobra (zwaar illegaal vuurwerk) nog niet duidelijk was, dan kunnen wij het steunen.’’

Vuurwerk komende jaarwisseling is al besteld

Voor Groeneveld betekent het verbod niet dat hij andere bestellingen gaat doen voor de komende jaarwisseling. ,,Dat kan niet meer. Daarvoor is het besluit veel te laat genomen. De spullen voor 2020 zijn al lang en breed besteld. Dat heeft 15 maanden voorbereidingstijd nodig. Als we in mei weer naar China kunnen, spreken we al over de collectie van de jaarwisseling 2021/2022.’’

Compensatie