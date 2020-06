Geen Zwarte Cross, maar toch feesten als op een festival? Meld je!

video Boetedoe­ning voor drinken bier bij altaar maakt kerk Lievelde weer heilig

17 juni LIEVELDE - De Christus Koningkerk in Lievelde is weer een heilige plek. Dit nadat er dinsdag in het diepste geheim een zogeheten boeteritus is gehouden, waarin God om vergeving is gevraagd voor de heiligschennis in het gewijde gebouw in het dorpshart.