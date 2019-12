Geleende peperdure Porsche moet nu toch écht terug naar erfgenamen overleden miljonair Westerman

De rechter oordeelde eerder al dat hij de auto moet teruggeven , en ook in hoger beroep heeft het hof dinsdag bepaald dat de Porsche terug moet naar de familie Westerman. Ooit waren ze vrienden. De vorig jaar overleden miljonair en State of Art-oprichter Albert Westerman en Peter Ecury. Westerman had de Porsche in bruikleen gegeven aan Ecury, zodat hij er autoraces mee kon rijden.

2500 gulden

In 2006 eindigde de vriendschap en in 2010 wilde Westerman de Porsche al terug, maar Ecury weigerde dat. Hij stelde dat hij de Porsche begin deze eeuw had gekocht voor 2500 gulden, maar dat acht de rechtbank nergens bewezen, omdat het niet is vastgelegd.



De familie heeft bovendien deel 3 van het kentekenbewijs nog in bezit en de auto is nooit op naam gezet van Ecury. Ook probeerde Ecury de auto in bezit te houden door te zeggen dat deze al zo lang in zijn bezit was dat het nu verjaard is, maar volgens de rechtbank zou dat pas gelden in 2030.