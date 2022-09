Gemeente Oost Gelre heeft meeste ‘ja’-invullers voor orgaandonatie in Nederland

Het gaat daarbij om mensen die bewust een keuze hebben gemaakt om orgaandonor te worden. De regels rond orgaandonatie zijn sinds de invoering van de donorwet op 1 juli 2020 namelijk anders. Sindsdien zijn alle inwoners van Nederland, die 18 jaar of ouder zijn, automatisch opgenomen in het donorregister wanneer zij zelf geen keuze vastleggen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook in dat vastleggen van die keuze is Oost Gelre één van de koplopers. Van alle inwoners heeft 81 procent bij het donorregister aangegeven of ze wel of geen orgaandonor willen zijn. Daarmee staat de gemeente, samen met acht andere, op plek twee. Alleen in de gemeente Goirle is dat percentage hoger, daar ligt het aantal op 82 procent.