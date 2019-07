‘Geslaagde Zwarte Cross, maar met dikke rouwrand door overlijden campinggast’

Rolstoeler geniet met meer vertrouwen dankzij extra voorzienin­gen Zwarte Cross

21 juli LICHTENVOORDE - De klassieke rocknummers in de Undercovertent zijn op het lijf geschreven van Martin Hofman (64) uit Den Ham. Achterin de tent zit hij te genieten van de muziek, krijgt even later een biertje in de hand gedrukt. ,,Het voelt vertrouwd, ik zit hier nu rustig.’’