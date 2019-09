Geurende chocoladewagen wint 90ste Bloemencorso Lichtenvoorde

De wagen van de grote winnaar Lansink Bluiminck bestond uit grote figuren van chocolade. Hiervoor waren bruine bloemen gebruikt, maar omdat deze niet bestaan moest de corsogroep creatief zijn. Daarom zijn de dahlia's gedrenkt in chocolade om de juiste kleur te verkrijgen. Dit had als dynamisch neveneffect dat er ook een indringende geur van chocola van de wagen af kwam. De wagen van Lansink Bluiminck haalde de tweede plek in de publieksprijs.



De corsogroepen maken zich nu op voor een laatste ronde door het dorp. Het Bloemencorso Lichtenvoorde is in 2020 op zondag 13 september.