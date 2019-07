Gevonden op de Zwarte Cross: een knuffelkonijn, veel sleutels, pasjes en 130 fietsen

Marcel van Roosmalen na ophef over ‘racisme’ op Zwarte Cross: ‘Wat is dit voor selectieve verontwaar­di­ging?’

23 juli LICHTENVOORDE - Columnist Marcel van Roosmalen brandt de ophef over de teksten op de borden van festival de Zwarte Cross van afgelopen weekend compleet af. ,,Wat is dit voor selectieve verontwaardiging? Een beetje samenleving is juist gebaat bij humor. Vooral als het over religie gaat”, zegt hij dinsdag in het NPO1-programma De Nieuws BV.