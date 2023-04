Gevraagde miljoenen voor nieuwe sporthal Groenlo komen er niet: ‘Dit uitstel is een slechter besluit dan afstel’

Clubs willen niet naar gloednieu­we sporthal in Groenlo: ‘Sport is meer dan bewegen, heeft ook een sociale functie’

GROENLO - Het is voor verschillende binnensportverenigingen in Groenlo maar lastig te verkroppen dat ze over een paar jaar in een gloednieuwe sporthal staan te spelen. ,,Wij willen helemaal niet weg van onze huidige plek”, zegt Rianne Gerritsen van Handbalvereniging Grol.