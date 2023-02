Gloednieuwe motor gestolen, eigenaar looft 1000 euro uit voor gouden tip: ‘Alles hebben ze laten staan, alleen de motor is weg’

Bij een inbraak in het centrum van Vragender hebben dieven een gloednieuwe crossmotor buitgemaakt. ,,Het lijkt erop dat ze bewust naar de motor zochten, want verder is er niks meegenomen”, zegt eigenaar Thomas Minkhorst.

In de hoop de motor terug te vinden, looft hij 1000 euro uit voor de gouden tip die hem naar de motor leidt.

De machine, een Yamaha YZ450F uit 2022, was spiksplinternieuw. ,,Nul kilometer op de teller”, zegt Minkhorst. ,,Ik heb de motor als een bouwpakket kunnen kopen van een crossteam dat hem als reserve had. Omdat zij via de sponsor een nieuwe motor kregen, kwam deze te koop.”

Minkhorst zag het als een buitenkans, en kocht de opvallende blauwe Yamaha met Monster Energy-stickers een paar maanden geleden. Omdat hij er nog niet helemaal over uit was of hij de motor zelf wilde gaan gebruiken, besloot Minkhorst de motor te koop aan te bieden.

Op het spoor

,,Vermoedelijk zijn de dieven mij zo op het spoor gekomen. Hoe ze me hebben gevonden, is me nog onduidelijk. Nergens heb ik opgeschreven waar ik woon”, vertelt de Vragendernaar.

De motor stond in een schuur naast de woning van Minkhorst. ,,Vanmorgen ontdekte ik dat de motor verdwenen was. Van de inbraak zelf heb ik niks gehoord. Opvallend genoeg is ook alleen de motor meegenomen. Alle andere spullen in de schuur zijn blijven staan.”

Minkhorst denkt daarom dat het de dieven bewust om de motor te doen was. ,,Daar heeft het alle schijn van”, zegt hij. ,,Als dit soort mensen nou gewoon overdag aan het werk gaat, dan hoeven ze er ’s nachts ook niet uit.”

Crosswereld

,,Maar het crosswereldje is klein. Ik hoop daarom dat iemand de motor herkent als deze weer te koop wordt aangeboden. Het is in ieder geval een opvallende motor. Omdat ik hem zelf in elkaar gezet heb, weet ik precies hoe de motor eruit ziet. Dus als iemand denkt hem gevonden te hebben, kunnen ze contact met me opnemen.”